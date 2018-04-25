Опубликованы первые фото обновленных Renault Logan и Sandero

Стало известно, что бразильское подразделение французского производителя Renault разрабатывает собственный вариант обновления бюджетных моделей Logan и Sandero. Кроме того, появились первые изображения южноамериканских версий, а также некоторые технические подробности.
Судя по патентным изображениям, бразильский Renault Logan мало чем отличается от нашей версии. Хотя седан получил новые бамперы, решетку радиатора и задние фонари.
Заокеанский Sandero спереди аналогичен российскому варианту, зато корма у «бразильца» выглядит иначе. Задние фонари растянулись вширь, получив дополнительные сегменты на пятой двери. Те же изменения появились у кросс-хэтча Sandero Stepway.
Бразильские СМИ сообщают, что обновленные Logan и Sandero растались с роботизированной коробкой передач Easy’R и теперь оснащаются вариатором. Новая трансмиссия работает в паре с мотором 1.6 SCe мощностью 118 л. с.
Южноамериканские бюджетники по-прежнему будут доступны в базовых комплектациях с 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 79 л. с. и старой «механикой». Кроме того, на местном рынке предлагается Sandero RS с двухлитровым 150-сильным агрегатом.
Как сообщал «АвтоВзгляд», недавно стало известно о том, что французские бюджетники нового поколения сменят платформу, причем архитектура европейских и российских версий автомобилей будет различаться.