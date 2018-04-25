Спортивный седан для молодежи: Hyundai Lafesta представлен официально

Внешний вид нового Hyundai Lafesta перекликается с экстерьером концептуального Le Fil Rouge, представленного в прошлом месяце на моторшоу в Женеве. Согласитесь, машина очень привлекательна. Ниспадающая крыша, купеобразный силуэт, стильные колесные диски, удачный дизайн оптики и радиаторной решетки… Наверняка этот «праздник» (именно так переводится с итальянского Lafesta) придется по нраву молодежи, на которую авто, в общем-то, и ориентировано.

Технической информации о новинке, к сожалению, крайне мало. Известно, что в моторную гамму вошли 1,4- и 1,6-литровые турбодвигатели, работающие с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Мощность агрегатов представителями компании не раскрывается. Не сообщают они и других подробностей, за исключением разве что длины седана, составляющей 4660 мм, и размера его колесной базы — 2700 мм.

Новая Lafesta поступит в шоу-румы «поднебесных» дилеров в октябре-декабре. Производство модели наладят на совместном предприятии Beijing Hyundai, расположенном в китайском городе Чунцин. Выйдет ли машина на другие рынки — пока непонятно.

Добавим, что благозвучное название Lafesta корейцы подсмотрели у Nissan. В азиатских странах, кроме КНР, под этим же обозначением продается японский минивэн.