В России появится еще одна китайская автомобильная марка

Фото: k.sina.cn
Компания Great Wall планирует вывести на российский авторынок машины своего «премиального» суббренда WEY. По словам представителей марки, в нашей стране автомобили будут позиционироваться так же, как и в Китае — то есть им предстоит конкурировать не с корейскими, а с японскими моделями.
Виктория Базылева

Компания WEY еще совсем молодая — мировая премьера бренда состоялась в 2016-м. За два года китайцы выпустили два кроссовера VV5 и VV7, которые на сегодняшний день продаются исключительно в Поднебесной. Первый построен на той же базе, что и Haval H6, а второй — на платформе старшего Haval H7.

В скором времени оценить «премиальные» машины WEY смогут и российские автомобилисты. Ну как в скором — по словам главы Great Wall Ван Фэннин, до нашей страны кроссоверы доберутся не раньше 2020 года, но не позже 2025-го. Сами китайцы говорят, что по уровню оснащения их модели ни чуть не уступают «японцам», а по ценам — более доступным «корейцам».

Первое время автомобили WEY будут поставляться в Россию из КНР. И зная об этом, можно предположить, что стартовые прайсы кроссоверов наших сограждан не порадуют. А ведь цена при выборе авто является для многих определяющим фактором. Поэтому если китайцы всерьез надеются завоевать расположение российского потребителя, им следует локализовывать производство как можно скорее.

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25 апреля 2018
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