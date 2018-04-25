В России появится еще одна китайская автомобильная марка

Компания WEY еще совсем молодая — мировая премьера бренда состоялась в 2016-м. За два года китайцы выпустили два кроссовера VV5 и VV7, которые на сегодняшний день продаются исключительно в Поднебесной. Первый построен на той же базе, что и Haval H6, а второй — на платформе старшего Haval H7.

В скором времени оценить «премиальные» машины WEY смогут и российские автомобилисты. Ну как в скором — по словам главы Great Wall Ван Фэннин, до нашей страны кроссоверы доберутся не раньше 2020 года, но не позже 2025-го. Сами китайцы говорят, что по уровню оснащения их модели ни чуть не уступают «японцам», а по ценам — более доступным «корейцам».

Первое время автомобили WEY будут поставляться в Россию из КНР. И зная об этом, можно предположить, что стартовые прайсы кроссоверов наших сограждан не порадуют. А ведь цена при выборе авто является для многих определяющим фактором. Поэтому если китайцы всерьез надеются завоевать расположение российского потребителя, им следует локализовывать производство как можно скорее.