BMW 8-й серии получит 530-сильный двигатель

Динамичное купе BMW M850i xDrive вооружат абсолютно новым двигателем V8 мощностью 530 л. с. (максимальный крутящий момент — 750 Нм). Пару мотору составит восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic Sport. Привод «заряженной» восьмерке, как можно догадаться из названия, достанется полный.

M850i xDrive оснастят адаптивной спортивной подвеской с электроуправляемыми амортизаторами и активным стабилизатором поперечной устойчивости. Кроме того, баварское купе обзаведется системой, отвечающей за «подруливание» задней оси. На высоких скоростях она направляет колеса в сторону поворота, а когда автомобиль движется медленно — в противоположную.

По предварительным данным, BMW презентует предсерийную версию купе 8-й серии 16 июня во время гонки «24 часа Ле-Мана». А в шоу-румах европейских дилеров, как ожидается, новинка появится в ноябре. Спустя некоторое время баварцы выпустят «восьмерку» и в кузове кабриолет — премьера машины с открытым верхом запланирована на 2019 год.