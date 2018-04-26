Jaguar выпустил особый XJ к пятидесятилетию модели

Приобрести уникальный XJ50 можно будет как в стандартной, так и в удлиненной модификации. Хотя в Россию, по некоторым данным, приедут лишь длиннобазные седаны. Юбилейным машинам положены два двигателя — трехлитровый бензиновый мотор мощностью 340 л. с. и 300-сильный «дизель».

— Даже полвека спустя Jaguar XJ остается верным себе, прекрасно соблюдая баланс красоты, динамики и сдержанной роскоши, которые неизменно выделяют его из общего потока. Специальная версия XJ50 — это наша дань уважения одному из самых стильных спортивных седанов в мире, — сказал Ян Каллум, главный дизайнер Jaguar.

Добавим, что в Великобритании новинку оценили в 74 280 фунтов стерлингов, что по текущему курсу эквивалентно 6,4 млн. рублей. Сколько за XJ50 попросят российские дилеры — пока неизвестно. Производитель анонсирует прайсы позже, ближе к старту продаж, который запланирован на вторую половину года.