Jaguar выпустил особый XJ к пятидесятилетию модели

На Пекинском автосалоне компания Jaguar Land Rover презентовала особую серию флагманского седана Jaguar XJ, приуроченную к 50-летнему юбилею модели. По словам представителей марки, до конца нынешнего года седан в спецверсии доберется и до российского авторынка.
Обозначение XJ для самого крупного седана в линейке Jaguar британцы ввели в 1968 году. До того момента представительская модель именовалась как Mark — от Mark V до Mark X в зависимости от поколения. К юбилею флагмана компания Jaguar Land Rover подготовила особую версию автомобиля, получившую незамысловатое название XJ50.
«Юбилейный» XJ можно опознать по бамперам, позаимствованным у модификации Autobiography, новым 20-дюймовым колесным дискам, черной радиаторной решетке и, конечно, многочисленным шильдикам с названием спецсерии. В салоне изменения минимальны — появились накладки на пороги с подсветкой, ромбовидная прострочка кресел, а также педали из светлого металла.
Приобрести уникальный XJ50 можно будет как в стандартной, так и в удлиненной модификации. Хотя в Россию, по некоторым данным, приедут лишь длиннобазные седаны. Юбилейным машинам положены два двигателя — трехлитровый бензиновый мотор мощностью 340 л. с. и 300-сильный «дизель».
— Даже полвека спустя Jaguar XJ остается верным себе, прекрасно соблюдая баланс красоты, динамики и сдержанной роскоши, которые неизменно выделяют его из общего потока. Специальная версия XJ50 — это наша дань уважения одному из самых стильных спортивных седанов в мире, — сказал Ян Каллум, главный дизайнер Jaguar.
Добавим, что в Великобритании новинку оценили в 74 280 фунтов стерлингов, что по текущему курсу эквивалентно 6,4 млн. рублей. Сколько за XJ50 попросят российские дилеры — пока неизвестно. Производитель анонсирует прайсы позже, ближе к старту продаж, который запланирован на вторую половину года.