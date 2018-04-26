Mercedes-Benz E-класса обновился и получил «заряженную» версию E53

Mercedes-AMG E53 вооружили модернизированным шестицилиндровым мотором с двойным наддувом. Мощность этого двигателя, по словам представителей компании, достигает 441 л. с., а максимальный крутящий момент — 520 Нм.

Интересно, что бензиновый агрегат работает с бортовой электросетью, дополнительно обеспечивающей 22 «лошадки» и 250 Нм момента. То есть суммарно установка генерирует 463 силы и 770 Нм.

«Горячие» E53 оснащены девятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. До первой сотни машины разгоняются за 4,5 секунды — им требуется на 0,1 секунды меньше, чем предыдущей версии E43. Кстати сказать, максимальная скорость седана и универсала ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч.

Помимо E53, обновленный Е-класс будет продаваться в новых модификациях E200d, E220d, E300d и E400d с моторами мощностью 150, 194, 245 и 340 л. с. соответственно. На европейский авторынок посвежевшая модель выйдет нынешним летом. Когда она доберется до нас — пока неизвестно.