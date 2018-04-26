Volkswagen удивит автомобилистов «более смелыми» моделями

По словам г-на Стакманна, почти половина мировых продаж Volkswagen приходится на китайский авторынок. И именно Поднебесная «подтолкнула» компанию к решению стать «более смелым» брендом. Он пояснил, что выпуская автомобили для КНР, вольфсбургцы позволяют себе больше дизайнерских вольностей, которые европейские потребители могут не понять.

– Это новое направление для Volkswagen — мы становимся все более авторитетными. Компания удерживает высокие позиции во всех ключевых сегментах. Более того — наши модели являются символами своих классов. А в ближайшее два года вы увидите много нового, что удивит вас и продемонстрирует другую сторону марки Volkswagen, — цитирует Стакманна издание Auto Express.