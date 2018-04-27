Jaguar запустит в серию свой самый мощный седан

Project 8 оснащен 600-сильной версией 5,0-литрового мотора V8. Споркар разгоняется до 100 км/ч всего за 3,7 секунды при максимальной скорости более 320 км/ч. В прошлом году на трассе Нюрнбургринг он установил рекорд, преодолев круг за 7 минут и 21,23 секунды.

Модель будет доступна в двух вариантах — в четырехместном и двухместном исполнении. Двухместный седан с пакетом функций Track Pack стал легче на 12,2 кг и получил спортивные сиденья из углеволокна и четырехточечные ремни безопасности. Вместо заднего ряда в автомобиль устанавливается металлическая панель и стягивающий обруч Harness Retention Hool, который улучшает жесткость на кручение на 27% по сравнению с четырехместной версией.

Всего в Техническом Центре Special Vehicle Operations в Кавентри будет собрано не более 300 экземпляров ограниченной серии. На россйском рынке автомобиль официально продоваться не будет.

Как сообщал портал «АвтоВзгляд», вчера на Пекинском автосалоне компания Jaguar Land Rover презентовала особую серию флагманского седана Jaguar XJ, приуроченную к 50-летнему юбилею модели. По словам представителей марки, до конца нынешнего года седан в спецверсии доберется и до российского авторынка.