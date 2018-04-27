Китайцы из Foton выпустили беспилотный грузовик

Фото: Foton
Всего два года понадобилдось китайской компании Foton для того, чтобы построить грузовую машину с системой автономного управления. К созданию беспилотника свои руки приложили и специалисты популярной IT-корпорации Baidu. Автомобиль уже выкатился на испытания.
Мирон Горин

Беспилотник умеет ориентироваться в плотном транспорптном потоке, а также реагировать на резкие изменения дорожных условий. Он обучен оперативно перестраивать алгоритмы работы ключевых систем, например, на бездорожье, спусках-подъемах или серпантинах.

Самопилотируемый большегруз оснащен по последнему слову техники. Тут вам и система распознавания пешеходов и прочих объектов на проезжей части, и функция экстренного торможения, и адаптивный круиз-контроль, и ассистент удержания авто в полосе движения, и камеры-датчики по кругу. Интересно, кто быстрее выпустит товарный образец беспилотного грузовика — фотоновцы или российский КАМАЗ?

Кстати сказать, Foton Motor стал первым производителем в Китае, получившим лицензию на проведение дорожных испытаний грузового автомобиля с автопилотом.

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28 апреля 2018
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