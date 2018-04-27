Китайцы из Foton выпустили беспилотный грузовик

Беспилотник умеет ориентироваться в плотном транспорптном потоке, а также реагировать на резкие изменения дорожных условий. Он обучен оперативно перестраивать алгоритмы работы ключевых систем, например, на бездорожье, спусках-подъемах или серпантинах.

Самопилотируемый большегруз оснащен по последнему слову техники. Тут вам и система распознавания пешеходов и прочих объектов на проезжей части, и функция экстренного торможения, и адаптивный круиз-контроль, и ассистент удержания авто в полосе движения, и камеры-датчики по кругу. Интересно, кто быстрее выпустит товарный образец беспилотного грузовика — фотоновцы или российский КАМАЗ?

Кстати сказать, Foton Motor стал первым производителем в Китае, получившим лицензию на проведение дорожных испытаний грузового автомобиля с автопилотом.