Опубликованы фотографии нового Volkswagen Neo

Представители компании Volkswagen не раз говорили о том, что в ближайшие несколько лет марка выпустит свыше десяти новых электрифицированных моделей. Уже известно, что первыми из семейства I. D. на конвейер встанут кроссовер I. D. Crozz и некий Neo, информации о котором до сегодняшнего дня не было.

На просторах интернета появилась фотография таинственного хетчбэка Volkswagen, не особо похожего на нынешние автомобили марки. По данным издания Bild, на снимках не что иное, как новейший Neo, созданный по мотивам концептуального I. D. Технической информации о новинке пока крайне мало, но кое-что все же известно.

Новый Neo, как и другие машины «зеленой» серии I. D., построят на платформе MEB, созданной специально для электрокаров. Максимальная дальность хода новинки составит порядка 400 — 600 километров. Напомним, что концепт-кар I. D. — предвестник «Нео» — без дополнительной подзарядки батарей проезжал ровно столько же.

Можно предположить, что от шоу-кара I. D. новый Neo унаследует и силовой агрегат. Речь об электромоторе мощностью 169 л. с., который разгонял автомобиль до первой сотни за восемь секунд. Но так ли это будет на самом деле, узнаем позже.