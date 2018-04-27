Кроссоверы уже не цепляют, это не круто

Фото: europe.autonews.com
Странная тенденция возникла в любимой всеми старушке Европе. В течение последних лет традиционные седаны стабильно теряли в популярности, в то время как кроссоверы и внедорожники приобретали новых и новых поклонников. Однако все крупные автопроизводители в качестве перспективных моделей предлагают тамошним покупателям почему-то именно седаны.
Эдуард Раскин

Согласно данным JATO Dynamics продажи седанов в прошлом году упали на 7%, составив всего 669 393 экземпляров. В результате их доля рынка съежилась до жалких 4%. В то же время реализация SUV подросла на 19% — до 4,56 млн. штук, что обеспечило им 29% рынка. Да, это вам не Россия, где классические четырехдверки неизменно пользуются высоким спросом. Хотя, надо признать, и у нас кроссоверы яростно атакуют.

Казалось бы, тенденция обозначена, надо принимать меры, чтобы не выпасть из мейнстрима. Однако, нет. Большая часть ведущих мировых производителей приготовила для европейцев сюрприз, продемонстрировав им богатый выбор концептуальных моделей в кузове седан. Их было ощутимо больше, чем дизайнерских зародышей кроссоверов.

Скажем, BMW продемонстрировала своим поклонникам Concept M8 Gran Coupe, Hyundai предложил публике поразмышлять по поводу Le Fil Rouge, Aston Martin показал Lagonda Vision, Volkswagen порадовал почитателей марки концептом I. D. Vizzion.

Фото: europe.autonews.com

Только-только в производство отправились вполне себе серийные Audi A6 и Peugeot 508.

В чем проблема? В первую очередь, в том, что это не совсем седаны. Большая часть из них представляет собой четырехдверные псевдокупе, остальные наречены производителями фастбеками. Это спортивные, с низкой посадкой, элегантные авто, выгодно представляющие бренд. Собственно, в этом и состоит их основная задача.

— SUV в настоящее время завоевали главную позицию, поэтому четырехдверное купе имеет возможность «заиметь» более эксклюзивный, немного экзотический вкус, который SUV потеряли,— разъясняет Сэм Ливингстон, директор Car Design Research.— Людей SUV уже не цепляет, это не круто.

Именно седанам выпала задача продемонстрировать потенциальным покупателям новый дизайнерский язык компаний-производителей. Наиболее полно эту мысль выразил Адриан ван Хойдонк, шеф-дизайнер BMW:

— Мы хотели создать то, чего у клиентов еще нет; это не то, что им нужно, а то, чего они жаждут. Для этого нужно создать что-то экзотическое, что-то, чего не существует.

Да, это цепляет. Это действительно круто.

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6 мая 2018
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