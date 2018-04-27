Кроссоверы уже не цепляют, это не круто

Только-только в производство отправились вполне себе серийные Audi A6 и Peugeot 508.

В чем проблема? В первую очередь, в том, что это не совсем седаны. Большая часть из них представляет собой четырехдверные псевдокупе, остальные наречены производителями фастбеками. Это спортивные, с низкой посадкой, элегантные авто, выгодно представляющие бренд. Собственно, в этом и состоит их основная задача.

— SUV в настоящее время завоевали главную позицию, поэтому четырехдверное купе имеет возможность «заиметь» более эксклюзивный, немного экзотический вкус, который SUV потеряли,— разъясняет Сэм Ливингстон, директор Car Design Research.— Людей SUV уже не цепляет, это не круто.

Именно седанам выпала задача продемонстрировать потенциальным покупателям новый дизайнерский язык компаний-производителей. Наиболее полно эту мысль выразил Адриан ван Хойдонк, шеф-дизайнер BMW:

— Мы хотели создать то, чего у клиентов еще нет; это не то, что им нужно, а то, чего они жаждут. Для этого нужно создать что-то экзотическое, что-то, чего не существует.

Да, это цепляет. Это действительно круто.