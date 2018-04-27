Кроссоверы уже не цепляют, это не круто

Согласно данным JATO Dynamics продажи седанов в прошлом году упали на 7%, составив всего 669 393 экземпляров. В результате их доля рынка съежилась до жалких 4%. В то же время реализация SUV подросла на 19% — до 4,56 млн. штук, что обеспечило им 29% рынка. Да, это вам не Россия, где классические четырехдверки неизменно пользуются высоким спросом. Хотя, надо признать, и у нас кроссоверы яростно атакуют.
Казалось бы, тенденция обозначена, надо принимать меры, чтобы не выпасть из мейнстрима. Однако, нет. Большая часть ведущих мировых производителей приготовила для европейцев сюрприз, продемонстрировав им богатый выбор концептуальных моделей в кузове седан. Их было ощутимо больше, чем дизайнерских зародышей кроссоверов.
Скажем, BMW продемонстрировала своим поклонникам Concept M8 Gran Coupe, Hyundai предложил публике поразмышлять по поводу Le Fil Rouge, Aston Martin показал Lagonda Vision, Volkswagen порадовал почитателей марки концептом I. D. Vizzion.