Прощай, Tesla: неужели гибель неминуема?

Tesla пользовалась огромным успехом, так как она была единственной, привлекательной для инвесторов и супертехнологичной. Теперь мифы развеиваются, энтузиазм потребителей охлаждается, возникает неиллюзорная опасность коллапса раскрученного бренда.
Все больше автомобильных журналистов и экспертов по всему миру, еще недавно с обожанием взиравших на Илона Маска и взахлеб расписывавших невероятные успехи Tesla, начинают понемногу перебегать в стан врага. Они замечают, что позолота мифа, трудолюбиво созданного гениальным мистификатором, облезает, и сквозь нее постепенно проступает истинная сущность компании из Санта-Моники.
Да, такова реальность. Tesla была весьма привлекательно упакована. Ну как же — первый дорогой люксовый электромобиль с солидным запасом хода, растущая как на дрожжах капитализация, бьющая все мыслимые и немыслимые рекорды. Инвесторы и покупатели, выстроившиеся в длинную очередь из желающих отдать Маску свои кровные денежки. Собственная сеть зарядных станций, бесплатных для владельцев Tesla. Все это было, и даже пока еще есть. А вот будет ли — большой вопрос. Сейчас компания, столкнувшись с реальностью мира, катится по нисходящей спирали. Хорошо, когда ты единственный и неповторимый игрок на поле — тебе не кого обводить, ты не можешь ошибиться. Но появившиеся конкуренты лишают «Теслу» возможности мирно почивать на лаврах.
Конечно, Nissan Leaf или Chevrolet Bolt представляют другой ценовой сегмент. Ладно, однако по итогам 2017 года BMW продала больше электромобилей, чем Маск. Вряд ли кто-то поспорит с тем фактом, что баварский концерн производит действительно премиальные люксовые машины, по качеству сборки и отделки далеко опережающие «Теслу». Кроме того, при отсутствии сколь-либо значимого спроса на электромобили их сегментирование не имеет большого значения. Общество пока еще в принципе не решило, нужны ли ему эти самые EV — не как игрушка или демонстратор статусности, а в повседневной жизни для утилитарных целей.
Успех компании на сегодняшний день был бы невозможен, если бы совет директоров возглавлял другой директор, не обладая повседневной экспозицией Илона Маска. Из заявления совета директоров Tesla
В свое время Tesla взяла хороший старт. Но преимуществами надо пользоваться быстро, иначе они будут утеряны. Маск очевидно заигрался, забыв об этом правиле. И вот выясняется, что высокотехологического производства ему создать не удалось, что сборка ведется с серьезными огрехами. Выпуск более-менее массовой Model 3 никак не удается наладить. Зарядочные станции для новых покупателей «Тесл» перестают быть бесплатными.
Чем дальше, тем больше становится понятно, что Tesla — это медийный феномен, как справедливо заметила Наталья Касперская. У компании нет ни одного патента, помимо тех, что связаны с дизайном. Никакого отношения к технологическому прорыву в будущее она не имеет. Стартовала она при поддержке Daimler AG, к 2014 году продавшего свою долю акций «Теслы». Toyota участвовала в создании технологической производственной цепочки и вышла из совместного бизнеса в 2017 году.
Правда, у компании еще остался Илон Маск — великий комбинатор и гениальный шулер. Однако и ему уже грозит оказаться на свалке истории. В массе своей акционеры поняли, что шоумен в президентском кресле не может полноценно заменить топ-менеджера. В июне они проголосуют, чтобы председателем совета директоров, каковым с 2004 года является Илон, назначался только независимый управляющий. Совет директоров, естественно, рекомендовал, чтобы акционеры голосовали против этого предложения. Но терпение у рядовых вкладчиков, как и рядовых покупателей уже иссякает.
В общем, история «Теслы» еще не окончена, но мы скоро прочтем ее заключительные главы.