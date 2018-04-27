Прощай, Tesla: неужели гибель неминуема?

Все больше автомобильных журналистов и экспертов по всему миру, еще недавно с обожанием взиравших на Илона Маска и взахлеб расписывавших невероятные успехи Tesla, начинают понемногу перебегать в стан врага. Они замечают, что позолота мифа, трудолюбиво созданного гениальным мистификатором, облезает, и сквозь нее постепенно проступает истинная сущность компании из Санта-Моники.

Да, такова реальность. Tesla была весьма привлекательно упакована. Ну как же — первый дорогой люксовый электромобиль с солидным запасом хода, растущая как на дрожжах капитализация, бьющая все мыслимые и немыслимые рекорды. Инвесторы и покупатели, выстроившиеся в длинную очередь из желающих отдать Маску свои кровные денежки. Собственная сеть зарядных станций, бесплатных для владельцев Tesla. Все это было, и даже пока еще есть. А вот будет ли — большой вопрос. Сейчас компания, столкнувшись с реальностью мира, катится по нисходящей спирали. Хорошо, когда ты единственный и неповторимый игрок на поле — тебе не кого обводить, ты не можешь ошибиться. Но появившиеся конкуренты лишают «Теслу» возможности мирно почивать на лаврах.