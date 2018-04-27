Рамный внедорожник Nissan Terra представили официально

На Пекинском автосалоне состоялась публичная премьера нового рамного внедорожника Nissan Terra. Совсем скоро первые автомобили поступят в шоу-румы китайских дилеров. Доберется ли японский вездеход до России — пока не понятно.
Новейший Nissan Terra построили на базе пикапа Navara последнего поколения. На первый взгляд, машины схожи и внешне. Но если рассматривать экстерьер новинки более пристально, то можно обнаружить иную оптику, перелицованный бампер и чуть видоизмененную радиаторную решетку.
Длина «Терры» достигает 4882 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1835 мм, а ее колесная база — 2850 мм. Клиренс у нового японского внедорожника вполне приличный — 219 мм. Это на 1 мм больше, чем у Mitsubishi Pajero Sport, и на 6 мм меньше, нежели у Toyota Fortuner.
«Терра», ориентированная на китайский авторынок, обзавелась 2,5-литровым 181-сильным бензиновым двигателем. В моторную гамму также войдут дизельные агрегаты мощностью 163 и 190 л. с., но такие модификации предусмотрены для других стран.
С двигателями трудятся шестиступенчатая механическая коробка передач и семиступенчатый «автомат». Покупатель может выбрать и привод — у базовых версий ведущими выступают только задние колеса, а у более дорогих все четыре.
В Китае Nissan Terra будет продаваться в шести комплектациях. Список оборудования внедорожника включает в себя светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль, систему бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, а также мультимедийный комплекс с семидюймовым тачпадом.