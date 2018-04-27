Рамный внедорожник Nissan Terra представили официально

Новейший Nissan Terra построили на базе пикапа Navara последнего поколения. На первый взгляд, машины схожи и внешне. Но если рассматривать экстерьер новинки более пристально, то можно обнаружить иную оптику, перелицованный бампер и чуть видоизмененную радиаторную решетку.

Длина «Терры» достигает 4882 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1835 мм, а ее колесная база — 2850 мм. Клиренс у нового японского внедорожника вполне приличный — 219 мм. Это на 1 мм больше, чем у Mitsubishi Pajero Sport, и на 6 мм меньше, нежели у Toyota Fortuner.