Toyota Camry и Range Rover: названы автомобили с лучшими интерьерами

Издание Ward’s Auto составляет рейтинг наиболее привлекательных автомобильных интерьеров ежегодно. Победителей выбирают из совершенно новых моделей, а также тех машин, которые сменили поколение или пережили плановый рестайлинг. Отметим, что организаторы конкурса призовые места между чемпионами не распределяют. Рейтинг автомобилей представляет собой список моделей, перечисленных в алфавитном порядке.

В 2018 году жюри высоко оценило интерьеры трех кроссоверов — Chevrolet Equinox, Hyundai Kona и Infiniti QX50. Среди внедорожников, по версии издания Ward’s Auto, лучшими салонами могут похвастать Lincoln Navigator Black Label и Range Rover. Еще две призовые позиции отвели седанам Lexus LS и Toyota Camry. Кроме того, в списке нашлись места для фастбэка KIA Stinger, универсала Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid и пикапа Ram 1500 Limited.

Любопытно, что в этом году в десятку лучших не попали прежние лидеры — Alfa Romeo, Bentley и Buick. Из победителей 2017-го в списке оказались лишь Lexus и Lincoln. Нет в новом рейтинге и премиалов — Audi, BMW Mercedes-Benz, Cadillac, Infiniti. Кстати сказать, машины этих марок жюри не включило в ТОП-10 и в прошлом году.