В России будут продавать Ford GT и Mustang

На официальном сайте американской марки Ford в России появился раздел «будущие автомобили», где автостроитель опубликовал информацию сразу о двух новинках. Обе — легендарные. Речь идет о посвежевшем Mustang и бескомпромиссном GT.
Вот так новости! Неужели и правда культовые «Мустанг» и GT доберутся до нашего рынка?
Эффектные внешне, нафаршированные внутри — эти «тачки» сведут с ума любого. Только представьте, что вытворяет установленный под капотом Ford GT 3,5-литровый мотор, выдающий свыше 600 лошадиных сил. Ведь это просто безумие, а не машина.
А что припрятано в рукаве у Ford Mustang? Турбокомпрессор, непосредственный впрыск, 432 Нм крутящего момента и 317 «лошадей» — лучший вариант для тех, кто хочет сэкономить.
Но если вы считаете, что такой автомобиль должен быть погорячее, то найдется в его арсенале могучий V8 мощностью 421 л. с.
Что, уже побежали загружать конфигуратор? Пока рановато, ибо даже ориентировочных сроков появления этих моделей фордовцы не называют — в российском представительстве марки от комментариев порталу «АвтоВзгляд» отказались.