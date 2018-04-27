В России будут продавать Ford GT и Mustang

А что припрятано в рукаве у Ford Mustang? Турбокомпрессор, непосредственный впрыск, 432 Нм крутящего момента и 317 «лошадей» — лучший вариант для тех, кто хочет сэкономить.

Но если вы считаете, что такой автомобиль должен быть погорячее, то найдется в его арсенале могучий V8 мощностью 421 л. с.

Что, уже побежали загружать конфигуратор? Пока рановато, ибо даже ориентировочных сроков появления этих моделей фордовцы не называют — в российском представительстве марки от комментариев порталу «АвтоВзгляд» отказались.