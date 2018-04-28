АВТОВАЗ приостанавливает производство автомобилей

По данным пресс-службы компании АВТОВАЗ, корпоративный отпуск сотрудников продлится всего неделю — с 3 по 10 мая. Однако в связи с государственными праздниками и обычными выходными предприятия в Тольятти и Ижевске закроются на период с 29 апреля по 13 мая.

Как правило, отечественный автостроитель использует корпоративные каникулы для проведения модернизации оборудования и осуществления необходимого ремонта. Усовершенствованием производственных линий в компании АВТОВАЗ планируют заняться и в этот раз.

Автомобили LADA не будут выпускаться на протяжении двух недель, но представители марки уверяют, что корпоративный отпуск никак не отразится на продажах. По их словам, прежде чем уйти на каникулы, заводы подготовили достаточное количество машин, чтобы обеспечить дилеров.