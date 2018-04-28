Эксклюзивный внедорожник Mercedes-Maybach оценен в 85 миллионов рублей

Один из столичных дилерских центров выставил на продажу роскошный внедорожник Mercedes-Maybach G 650 Landaulet с пробегом 1000 км. Последняя новая модель из ограниченной серии реализована прошлой осенью в Бельгии за 1,2 миллиона евро.
Иван Флягин

Mercedes-Maybach G 650 Landaule, созданный на базе G 500 4x4, выпущен в количестве 99 экземпляров. В сравнении с донором колесная база внедорожника увеличена на 580 мм — до 3428 мм, длина кузова составляет 5345 мм, высота — 2235 мм, клиренс — 450 мм,.

Автомобиль оснащен 6,0-литровым мотором V12 с двумя турбинами от G 65 AMG мощностью 630 л. с. и 1000 Нм крутящего момента, а также портальными мостами и блокировками всех дифференциалов.

В роскошном салоне Mercedes-Maybach G 650 Landaule установлены кресла от S-Class с электроприводом и массажером. Центральный тоннель в задней части оборудован подстаканниками с функцией охлаждения и подогрева. От водителя VIP-пассажиров отделяет стеклянная перегородка, изменяющая прозрачность.

Напомним, что на днях на Пекинском автослаоне Maybach представил свой первый концептуальный кроссовер Maybach Ultimate Luxury.

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28 апреля 2018
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