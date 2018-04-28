Названы самые популярные автомобили в Москве

За первый квартал в Москве было продано 48,5 тысяч новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем за тот же период прошлого года. Общероссийский показатель куда выше — 21,7%.

Интересно, что каждый четвертый автомобиль носит на капоте эмблему корейского автопроизводителя. Так, за январь-март по данным «Автостата» в столице приобрели 7484 машины KIA и 5254 авто Hyundai. В тройку лидеров также вошел Volkswagen, чьи автомобили были распроданы в объеме 3617 экземпляров. В ТОП-5 столичного рынка вошли также Skoda (3297 шт.) и Toyota (3127 шт.).

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что рейтинг по России в целом возглавляет отечественная LADA. За ней следуют KIA, Hyundai, Renault и Toyota. Volkswagen и Skoda занимают шестую и седьмую строки.