Шестиколесную модификацию внедорожника Range Rover покажут осенью

На сентябрьском яхт-шоу в Монако состоится премьера уникального шестиколесного Range Rover. Разработкой внедорожника, который позиционируется как «аксессуар для яхты», занималось бюро T. Fotiadis Design, принадлежащее греческому дизайнеру Теодоросу Фотиадису.
Виктория Базылева

Шестиколесный Range Rover, который обозначается как T. Fotiadis Superyacht Land Tender Range Rover 6х6, построен на базе удлиненного «Ренджа». Автомобиль обзавелся третьей осью, а также открытым багажным отсеком — как у пикапа. Длина новинки составляет 6200 мм, ширина — 2130 мм, а высота — 1850 мм.

Прочих технических подробностей внедорожника на сегодняшний день нет. По предварительным данным, «аксессуар для яхты» вооружат пятилитровым бензиновым турбомотором мощностью 525 л. с. или же 339-сильным «дизелем» с наддувом объемом 4,4 литра. Разумеется, машина будет располагать широчайшим списком оборудования.

Шестиколесный «Рендж» удивит дорогими материалами отделки салона, большими экранами мультимедийной системы, интегрированными в подголовники передних кресел, модулем Wi-Fi и даже скромным винным «погребом». Стоить этот автомобиль, наверняка, будет немерено. Особенно учитывая, что адресован он очень состоятельным людям.

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28 апреля 2018
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