Шестиколесную модификацию внедорожника Range Rover покажут осенью

Шестиколесный Range Rover, который обозначается как T. Fotiadis Superyacht Land Tender Range Rover 6х6, построен на базе удлиненного «Ренджа». Автомобиль обзавелся третьей осью, а также открытым багажным отсеком — как у пикапа. Длина новинки составляет 6200 мм, ширина — 2130 мм, а высота — 1850 мм.

Прочих технических подробностей внедорожника на сегодняшний день нет. По предварительным данным, «аксессуар для яхты» вооружат пятилитровым бензиновым турбомотором мощностью 525 л. с. или же 339-сильным «дизелем» с наддувом объемом 4,4 литра. Разумеется, машина будет располагать широчайшим списком оборудования.

Шестиколесный «Рендж» удивит дорогими материалами отделки салона, большими экранами мультимедийной системы, интегрированными в подголовники передних кресел, модулем Wi-Fi и даже скромным винным «погребом». Стоить этот автомобиль, наверняка, будет немерено. Особенно учитывая, что адресован он очень состоятельным людям.