Все Toyota Land Cruiser Prado требуют отозвать из-за смертельно опасных дефектов

Напомним, что только в 2017-и и 2018-м годах Toyota инициировала как минимум шесть крупных отзывных компаний, значительная часть которых коснулась и России. Под отзыв по разным причинам (от бракованных подушек безопасности до утечек горючего и проблем со стояночным тормозом) попадали модели Corolla, Camry, Hilux, Tacoma, различные Land Cruiser. Однако, подчеркнем, все эти сервисные акции инициировали сами японцы. А вот теперь инициатива пошла, что называется, снизу.
При этом граждане, требующие масштабного отзыва Prado, подчеркивают, что проблемы с этими машинами могут быть смертельно опасны не только для владельцев внедорожников, но и для их коллег по потоку. В частности, в своем обращении к г-ну Тойода председатель «Национального союза защиты прав потребителей» г-н Шапкин утверждает, что «при движении этих автомобилей могут вылетать изношенные тормозные колодки, что приводит полному отказу тормозной системы и тяжелым последствиям для автовладельца, пасажиров и окружающих. Чтобы избежать подобных ситуаций необходимо постоянно контролировать износ тормозных колодок. Считаю это конструктивной недоработкой автомобилей Toyota. Необходимо применить простое и дешевое техническое решение, исключающее возможность вылета на ходу изношенной тормозной колодки (например, как у классических моделей автомобилей ВАЗ)».