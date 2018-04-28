Все Toyota Land Cruiser Prado требуют отозвать из-за смертельно опасных дефектов

Не знаем, что ответит г-ну Шапкину г-н Тойода, но вот представители ООО «Тойота Мотор» в ответ на жалобу россиянина посоветовали ему «менять тормозные колодки по мере их износа, когда остаточный ресурс является предельныо допустимым». А так же заметили, что «в соответствии с руководством по гарантийному обслуживанию автомобиля, тормозные колодки и диски относятся к расходным материалам, которые подвержены естественному износу и требуют замены по пршествии определенного времени и (или) пробега автомобиля и, соответственн, подлежат проверке и, при необходимости, замене в ходе проведения технического обслуживания автомобиля… Кроме того, согласно положениям, отраженным в руководстве пользователя автомобиля, изготовитель рекомендует в случае, если во время движения владелец услышит визжащий или скрипящий звук, немедленно проверить и заменить тормозные колодки и, кроме того, следует избегать продолжения движения с предупреждающим звуком».

Иначе говоря, назревающий конфликт мирового масштаба можно было бы считать исчерпанным, особенно учитывая, что инцидент с вылетом детали из механизма рабочей тормозной системы случислся, судя по всему, всего с одним «прадиком» 2006 года выпуска, да и то по причине его эксплуатации с изношенными тормозными колодками из-за несвоевременного проведения переодического технического обслуживания.

Однако, на наш взгляд, как бы безответственно не относился конкретный автовладелец к уходом за своим «железным конем», и как бы ни была изношена та или иная деталь автомобиля, но отваливаться или вылетать на ходу она, безусловно, не должна, и в этом с П. С. Шапкиным трудно не согласиться, и «тойотовцам» стоит об этой проблеме задуматься. Пока единичный случай не превратился в очередную массовую отзывную компанию.