Все Toyota Land Cruiser Prado требуют отозвать из-за смертельно опасных дефектов

Очередной скандал с качеством и надежностью автомобилей марки Toyota назревает в России. Отечественный «Национальный союз защиты прав потребителей» предложил президенту «Toyota Motor Corporation» г-ну Akio Toyoda ообъявить отзывную компанию чуть ли не всех Toyota Land Cruiser Prado из-за возможных отказов тормозной системы в случае изнашивания торомозных колодок. Российский офис компании в подобной просьбе уже отказал, подчеркнув, что и за эти, и за другие дефекты японских авто отвечает не «Тойота», а исключительновладельцы автомобилей.
Александр Ростарчук

Напомним, что только в 2017-и и 2018-м годах Toyota инициировала как минимум шесть крупных отзывных компаний, значительная часть которых коснулась и России. Под отзыв по разным причинам (от бракованных подушек безопасности до утечек горючего и проблем со стояночным тормозом) попадали модели Corolla, Camry, Hilux, Tacoma, различные Land Cruiser. Однако, подчеркнем, все эти сервисные акции инициировали сами японцы. А вот теперь инициатива пошла, что называется, снизу.

При этом граждане, требующие масштабного отзыва Prado, подчеркивают, что проблемы с этими машинами могут быть смертельно опасны не только для владельцев внедорожников, но и для их коллег по потоку. В частности, в своем обращении к г-ну Тойода председатель «Национального союза защиты прав потребителей» г-н Шапкин утверждает, что «при движении этих автомобилей могут вылетать изношенные тормозные колодки, что приводит полному отказу тормозной системы и тяжелым последствиям для автовладельца, пасажиров и окружающих. Чтобы избежать подобных ситуаций необходимо постоянно контролировать износ тормозных колодок. Считаю это конструктивной недоработкой автомобилей Toyota. Необходимо применить простое и дешевое техническое решение, исключающее возможность вылета на ходу изношенной тормозной колодки (например, как у классических моделей автомобилей ВАЗ)».

Не знаем, что ответит г-ну Шапкину г-н Тойода, но вот представители ООО «Тойота Мотор» в ответ на жалобу россиянина посоветовали ему «менять тормозные колодки по мере их износа, когда остаточный ресурс является предельныо допустимым». А так же заметили, что «в соответствии с руководством по гарантийному обслуживанию автомобиля, тормозные колодки и диски относятся к расходным материалам, которые подвержены естественному износу и требуют замены по пршествии определенного времени и (или) пробега автомобиля и, соответственн, подлежат проверке и, при необходимости, замене в ходе проведения технического обслуживания автомобиля… Кроме того, согласно положениям, отраженным в руководстве пользователя автомобиля, изготовитель рекомендует в случае, если во время движения владелец услышит визжащий или скрипящий звук, немедленно проверить и заменить тормозные колодки и, кроме того, следует избегать продолжения движения с предупреждающим звуком».

Иначе говоря, назревающий конфликт мирового масштаба можно было бы считать исчерпанным, особенно учитывая, что инцидент с вылетом детали из механизма рабочей тормозной системы случислся, судя по всему, всего с одним «прадиком» 2006 года выпуска, да и то по причине его эксплуатации с изношенными тормозными колодками из-за несвоевременного проведения переодического технического обслуживания.

Однако, на наш взгляд, как бы безответственно не относился конкретный автовладелец к уходом за своим «железным конем», и как бы ни была изношена та или иная деталь автомобиля, но отваливаться или вылетать на ходу она, безусловно, не должна, и в этом с П. С. Шапкиным трудно не согласиться, и «тойотовцам» стоит об этой проблеме задуматься. Пока единичный случай не превратился в очередную массовую отзывную компанию.

безопасность дорожного движения, автосервис, ремонт, запчасти, техническое обслуживание
28 апреля 2018
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