Почему пассажиры Volvo XC90 никогда не гибнут в авариях

Интересную статистику опубликовала шведско-китайская компания Volvo. Согласно ей, в Великобритании не зарегистрировано ни одного случая гибели пассажиров Volvo XC90 в результате автомобильного столкновения. Учет данных о количестве ДТП с жертвами ведется британской полицией с 2004 года. Любопытно, конечно, как обстоят в этом смысле дела в России, однако на этот счет «Вольво» хранит молчание.
Михаил Ростарчук

Правда, комментируя новость, директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Car Russia Антон Свекольников подчеркивает, что «эксперты Volvo всегда уделяли особое внимание безопасности пассажиров, начиная с изобретения трёхточечного ремня безопасности в 1959 году. Результат нашей кропотливой работы по созданию самых безопасных автомобилей подтверждается не столько полученными наградами, сколько реальными данными о безопасности наших автомобилей. Другими словами, нет на дорогах более безопасного автомобиля, чем Volvo».

Отчасти это утверждение подтверждается и результатами краш-тестов, проводимых EuroNCAP. Так, в 2015 году Новый XC90 был признаны самым безопасным автомобилем.

безопасность дорожного движения, авария, ДТП
2 мая 2018
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