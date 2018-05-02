Почему пассажиры Volvo XC90 никогда не гибнут в авариях

Правда, комментируя новость, директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Car Russia Антон Свекольников подчеркивает, что «эксперты Volvo всегда уделяли особое внимание безопасности пассажиров, начиная с изобретения трёхточечного ремня безопасности в 1959 году. Результат нашей кропотливой работы по созданию самых безопасных автомобилей подтверждается не столько полученными наградами, сколько реальными данными о безопасности наших автомобилей. Другими словами, нет на дорогах более безопасного автомобиля, чем Volvo».

Отчасти это утверждение подтверждается и результатами краш-тестов, проводимых EuroNCAP. Так, в 2015 году Новый XC90 был признаны самым безопасным автомобилем.