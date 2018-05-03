Китайские автомобили продаются хуже, чем другие

Всего одиннадцать компаний родом из Поднебесной продали в России за январь-март 7036 автомобилей согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). За тот же период прошлого года им удалось пристроить 6022 машины. Половину — а точнее, 3332 экземпляра реализовал Lifan. На втором месте следует Chery с 1300 авто. Третью позицию занимает еще недавно никому не известная фирма Zotye, чья аудитория составила 529 покупателей.

Самыми быстрорастущими оказались мелкотиражные компании. Так, FAW продал 265 автомобилей, что на 284% больше, чем в 2017-м. Foton реализовал 81 машину, или на 252% больше. Третьим вновь оказалась Zotye, поднявшаяся на 250%.