Китайские автомобили продаются хуже, чем другие

В первые три месяца нынешнего года китайский автопром развивался медленнее, чем российский рынок в целом. Рост этого сегмента, очерченного по национальному признаку, составил 16,8%, хотя общие продажи легковушек увеличились на 21,7%.
Всего одиннадцать компаний родом из Поднебесной продали в России за январь-март 7036 автомобилей согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). За тот же период прошлого года им удалось пристроить 6022 машины. Половину — а точнее, 3332 экземпляра реализовал Lifan. На втором месте следует Chery с 1300 авто. Третью позицию занимает еще недавно никому не известная фирма Zotye, чья аудитория составила 529 покупателей.
Самыми быстрорастущими оказались мелкотиражные компании. Так, FAW продал 265 автомобилей, что на 284% больше, чем в 2017-м. Foton реализовал 81 машину, или на 252% больше. Третьим вновь оказалась Zotye, поднявшаяся на 250%.
Хуже всех выступил Hawtai, скрывающийся в России под аббревиатурой HTM — минус 81%. Слабовато сыграла Geely, потерявшая 26%. Неудачным выдался первый квартал и у Changan, не досчитавшегося 13% по сравнению с прошлым годом.
Самой популярной китайской моделью который уже год остается кроссовер Lifan X60, разошедшийся тиражом в 1045 экземпляров. Это позволило ему обосноваться где-то в начале шестого десятка общего рейтинга — между УАЗ «Профи» и Lexus LX. На втором месте также обнаруживается модель Lifan, и также кроссовер — это новичок MyWay, распроданный в количестве 837 штук. Тройку замыкает Chery Tiggo 3, которого приобрели 749 покупателя.
В пятерку помимо перечисленные входят седан Lifan Solano и Lifan Х50. Их было продано соответственно 707 и 693 штук. Десятке самых популярных «китайцев» посчастливилось принять в свои ряды также Zotye T600 (529 шт.), Chery Tiggo 5 (344 шт.), Haval H6 (337 шт.), DFM AX7 (287 шт.) и Changan CS35 (245 шт.).