LADA Largus получил новую бюджетную комплектацию

АВТОВАЗ в очередной раз переписал прайс-листы на все свои машины. Так, с 1 мая сразу на 25 000 рублей подорожал «внедорожный» универсал Vesta SW Cross, на 15 000 целковых — остальные «Весты», а также хетчбэк XRAY и Largus Cross. Другие модели, то есть Granta, Kalina, Priora и 4x4, прибавили в цене по 10 000 рублей.

Но куда интереснее тот факт, что LADA Largus теперь продается в новом исполнении Norma. Эта версия практически идентична комплектации Norma Climate. Правда, такие автомобили лишены некоторых удобств — в частности, кондиционера и обогрева передних кресел, столь необходимых жарким летом и холодной российской зимой.

Зато, отказавшись от этих опций, можно сэкономить 30 000 рублей — «Ларгус» в комплектации Norma обойдется покупателю в 566 900 целковых. Кстати сказать, появился и дополнительный пакет Start, включающий в себя гидроусилитель рулевого управления. За него в автосалонах попросят 15 000 целковых.