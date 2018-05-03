Почему дизельное топливо стало токсичней бензина

Почему мэр Парижа Анн Идальго в свое время предлагала удалить из французской столицы все дизельные машины, а суд в Штутгарте в прошлом году поддержал запрет на въезд в город устаревших автомобилей на солярке? В связи с чем британские парламентарии так активно обсуждают различные способы утилизации дизельного транспорта? В чем причина прошлогоднего падения мировых продаж дизельных автомобилей на 17% по сравнению с 2016-м?

Нельзя отрицать, что одним из таких факторов стал разразившийся в 2015 году громкий скандал, когда выяснилось, что в 11 миллионах машинах концерна Volkswagen, работающих на солярке, были умышленно занижены вредные выбросы. После этого мировая пресса отреагировала сокрушительной волной публикаций о токсичности дизельных моторов. Такое впечатление, что против них была объявлена священная война на всех уровнях. Представители отрасли вынуждены отбиваться по всем фронтам, уверяя всех и вся: современные технологии позволяют сократить отравляющий выхлоп в таких моторах до минимума.