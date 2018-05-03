Почему дизельное топливо стало токсичней бензина

Мы уже привыкли к страшилкам про то, как двигатели внутреннего сгорания убивают все живое. При этом не смолкают оптимистичные истории о преимуществах гибридов и электрокаров. Но для большинства наших соотечественников дорогостоящие «зеленые» технологии еще долго будут не по карману, поэтому они по-прежнему вынуждены выбирать одно из двух зол — бензиновое или дизельное. Какое из них наименьшее, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Почему мэр Парижа Анн Идальго в свое время предлагала удалить из французской столицы все дизельные машины, а суд в Штутгарте в прошлом году поддержал запрет на въезд в город устаревших автомобилей на солярке? В связи с чем британские парламентарии так активно обсуждают различные способы утилизации дизельного транспорта? В чем причина прошлогоднего падения мировых продаж дизельных автомобилей на 17% по сравнению с 2016-м?
Нельзя отрицать, что одним из таких факторов стал разразившийся в 2015 году громкий скандал, когда выяснилось, что в 11 миллионах машинах концерна Volkswagen, работающих на солярке, были умышленно занижены вредные выбросы. После этого мировая пресса отреагировала сокрушительной волной публикаций о токсичности дизельных моторов. Такое впечатление, что против них была объявлена священная война на всех уровнях. Представители отрасли вынуждены отбиваться по всем фронтам, уверяя всех и вся: современные технологии позволяют сократить отравляющий выхлоп в таких моторах до минимума.
Хочестя надеяться, что это именно так, потому что вреда от этого типа горючего действительно немало, а расхожее мнение, что дизельный мотор для экологии безопасней бензинового — весьма спорно. Скорее всего, такие выводы были сделаны в прошлом, когда автомобили проверяли только на угарный газ (СО) и несгоревшие углеводороды. Фактически именно эти типы выбросов служили в автопроме едва ли не единственным ориентиром при экологическом контроле.
Спору нет, в выхлопе от солярки СО и углеводородов немного, но зато в сравнении с бензиновыми моторами отработанное дизельное топливо оставляет гораздо больше других токсичных элементов — таких как оксиды азота и твердые частицы сажи.
Медицина неумолима — аксиды азота вредны для легких и провоцируют аллергию. Неслучайно два с лишним года назад вступил в силу экологический стандарт Евро 6, который предусматривает для дизельных машин снижение этих выбросов вдвое.
В свою очередь твердые частицы, остающиеся от отработанной солярки, оседают в органах дыхания и попадают в кровь, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на то, что производители устанавливают в дизельных машинах специальные сажевые фильтры, стопроцентной очистки они не гарантируют, и часть вредных выбросов все равно попадает в атмосферу.
Между тем, твердые частицы признаны Европейским агентством по окружающей среде самыми опасными загрязнителями воздуха. К тому же о вреде дизельных моторов в свое время заявила и Всемирная организация здравоохранения. Как выяснилось, выхлопные газы от них провоцируют онкологические заболевания, и их вред можно сравнить с пассивным курением.
Конечно же, хоронить дизельный мотор еще рано — тем более, что в сравнении с бензиновым он имеет ряд явных преимуществ, среди которых — пониженный расход и высокий КПД. Так что пока люди по всему миру ездят на таких машинах, решать проблему с токсичными выбросами в любом случае придется. Ведь на сегодняшний день в массовом сегменте автопрома это гораздо дешевле и результативней, чем создавать чудесную электрическую альтернативу с аналогичным запасом хода.