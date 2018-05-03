Самый мощный BMW M5 рассекретили до премьеры

Согласно данным Bimmerpost, BMW M5 в исполнении Competition Package вооружили усовершенствованным 4,4-сильным V8 с двойным наддувом мощностью 625 л. с. и максимальным крутящим моментом 800 Нм. До модернизации этот мотор, напомним, генерировал 600 сил и 750 Нм. На разгон до первой сотни динамичной «пятерке» требуется всего 3,3 секунды, а ее скорость достигает отметки в 300 км/ч.

Баварцы потрудились не только над двигателем, но и над другими системами. В частности, они перенастроили подвеску, которая стала более жесткой, а также оснастили машину карбон-керамическими тормозными механизмами и алюминиевыми колесными дисками эксклюзивного дизайна. Других подробностей новинки пока нет. Но ждать осталось совсем недолго — BMW M5 Competition Package дебютирует уже 8 мая.

Тогда же, вероятно, автостроитель анонсирует и прайсы. Добавим, что сегодня приобрести обычную M5 можно по цене от 6 700 000 рублей.