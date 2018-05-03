Возрожденная компания Brabham презентовала суперкар BT62

Новейший Brabham BT62, построенный с нуля, вооружили 5,4-литровым восьмицилиндровым атмосферником. Мощность этого мотора достигает 710 л. с., а максимальный крутящий момент — 667 Нм. Коробка передач — секвентальная «механика» Holinger, привод — задний. Кстати сказать, весит суперкар всего 972 килограмма.

Любопытно, что аэродинамический обвес Brabham BT62, в состав которого входит передний сплиттер, диффузор и заднее антикрыло, генерирует до 1200 килограммов прижимной силы. То есть новый «Брэбем» переплюнул даже McLaren Senna GT, у которого этот показатель не превышает 1000 кг. Других технических подробностей пока нет.

Подобно гоночным болидам Формулы-1 Brabham BT62 оснащен карбон-керамическими тормозными дисками, креслами в форме ковшей, каркасом безопасности и своеобразным штурвалом. Также автомобиль располагает лаунч-контролем (системой электронного управления дроссельным клапаном, впрыском и зажиганием) и сликами фирмы Michelin.

За гоночный BT62 компания Brabham просит 1 млн. фунтов стерлингов, что по нынешнему курсу эквивалентно 85 млн. рублей. За эти деньги покупатель получит не только суперкар, но и возможность пройти специальные курсы, на которых он научится раскрывать весь потенциал автомобиля.