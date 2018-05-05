Совместные предприятия с китайскими автостроителями могут развалиться

Китайское правительство объявило, что к 2020 году оно постепенно снимет все ограничения на право иностранных компаний владеть собственностью на территории КНР. Это может очень сильно сказаться на судьбе совместных предприятий, образованных иностранными фирмами с автомобилестроителями Поднебесной.
Иностранные автомобильные концерны получат возможность выйти из состава совместных предприятий и взять полностью в свои руки производство автомобилей в Китае. Значит ли это, что глобальные бренды с радостью ухватятся за предоставленный им шанс и начнут стремительно обособляться? Несмотря на заманчивость такого сценария, многим производителям это будет сделать не так-то легко, хотя рынок электрокаров и гибридов Поднебесной поистине безграничен.
Относительно безболезненно подобную операцию могут провернуть японские компании вроде Toyota или Honda. Не вызовет затруднений мирный «развод» и у корейцев, в частности у Hyundai.
Азиатские автопроизводители в основном собирают в Китае компактные автомобили. За последние несколько лет они значительно расширили свои линейки гибридных машин местного производства. И японцы, и корейцы уверены, что вполне справятся с общим делом самостоятельно и смогут быстро наладить транспортных средств на альтернативном топливе собственными силами.
У европейцев дела обстоят не столь однозначно. Volkswagen Group создала совместные предприятия с China FAW Group Corp. и SAIC Motor Corp. Под различными брендами они продали в прошлом году китайцам 4,18 млн. автомобилей. Таким образом, VW является крупнейшим производителем легковушек в стране.
Правительственная программа направлена в первую очередь на стимуляцию выпуска гибридов и электрокаров, и VW заранее постарался обеспечить себе комфортные условия, создав третье совместное предприятие в Китае, на этот раз с ведущим китайским производителем Jianghuai Automobile Co. Оно предназначено для разработки и продажи недорогих электромобилей под новым брендом. Теоретически немецкий автогигант сможет наладить собственное производство, однако таких планов у него пока нет: VW не собирается выпускать электрокары в Китае под своими брендами.
Относительно просто удастся разорвать сотрудничество с Guangzhou Automobile Group Co. итальянско-американскому Fiat Chrysler Automobiles. Это позволило бы концерну значительно нарастить в Китае производство внедорожников и кроссоверов Jeep.
Куда сложнее будет избавиться от своих локальных партнеров компании General Motors. Она входит в два СП — SAIC-General Motors и SAIC-GM-Wuling Automobile. Они производят огромное количество автомобилей под популярными в Поднебесной марками Buick, Chevrolet и Cadillac, а также автобусы Wuling.