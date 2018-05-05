Совместные предприятия с китайскими автостроителями могут развалиться

Иностранные автомобильные концерны получат возможность выйти из состава совместных предприятий и взять полностью в свои руки производство автомобилей в Китае. Значит ли это, что глобальные бренды с радостью ухватятся за предоставленный им шанс и начнут стремительно обособляться? Несмотря на заманчивость такого сценария, многим производителям это будет сделать не так-то легко, хотя рынок электрокаров и гибридов Поднебесной поистине безграничен.

Относительно безболезненно подобную операцию могут провернуть японские компании вроде Toyota или Honda. Не вызовет затруднений мирный «развод» и у корейцев, в частности у Hyundai.

Азиатские автопроизводители в основном собирают в Китае компактные автомобили. За последние несколько лет они значительно расширили свои линейки гибридных машин местного производства. И японцы, и корейцы уверены, что вполне справятся с общим делом самостоятельно и смогут быстро наладить транспортных средств на альтернативном топливе собственными силами.