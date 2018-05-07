Сколько стоит двухлитровый Mercedes-Benz CLS в России

CLS 350 заряжен новым мотором M264 с двумя турбокомпрессорами мощностью 299 л. с. Агрегат работает с гибридной установкой EQ-Boost, включающей стартер-генератор с ременным приводом и 48-вольтовую электросистему. Электродвигатель выдает всего 14 л. с., которые ускоряют разгон на начальном этапе, а также обеспечивают быстрый запуск бензинового агрегата.

Седан, оснащенный девятиступенчатым «автоматом», разгоняется до 100 км/ч за 6,2 секунды. В России CLS 350 оценен минимум в 5 100 000 рублей.

Как сообщал портал «АвтоВзгляд», компания Mercedes-Benz презентовала обновленные седан и универсал E-класса. В ходе рестайлинга автомобили обзавелись новой спортивной AMG-версией с индексом E53, которая пришла на смену прежней модификации E43.