Toyota представила три новые версии Camry

Седан Toyota Camry в комплектации SE заряжен 2,5-литровой «четверкой» мощностью 206 л. с. Версия XSE оснащена 305-сильным 3,5-литровым мотором V6. Производительность гибридного варианта составляет 211 л. с.

Маршрут Tire Rack One Lap of America пролегает по дорогам общего пользования между Восточным и Западным побережьем и проводится с учетом правил дорожного движения с 5 по 12 мая. За это время участники преодолеют почти шесть тысяч километров.

Напомним, что недавно отечественный «Национальный союз защиты прав потребителей» предложил президенту «Toyota Motor Corporation» г-ну Akio Toyoda объявить отзывную компанию чуть ли не всех Toyota Land Cruiser Prado из-за возможных отказов тормозной системы в случае изнашивания торомозных колодок.