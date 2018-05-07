Toyota представила три новые версии Camry

Фото www.drivernews.us
Для участия в автопробеге по американским дорогам общего пользования Tire Rack One Lap of America японский производитель представил три различные версии нового седана Camry и водородный хетчбэк Prius. Автомобили должны преодолеть маршрут длинной в 3700 миль в течение восьми дней.
Иван Флягин

Седан Toyota Camry в комплектации SE заряжен 2,5-литровой «четверкой» мощностью 206 л. с. Версия XSE оснащена 305-сильным 3,5-литровым мотором V6. Производительность гибридного варианта составляет 211 л. с.

Маршрут Tire Rack One Lap of America пролегает по дорогам общего пользования между Восточным и Западным побережьем и проводится с учетом правил дорожного движения с 5 по 12 мая. За это время участники преодолеют почти шесть тысяч километров.

Напомним, что недавно отечественный «Национальный союз защиты прав потребителей» предложил президенту «Toyota Motor Corporation» г-ну Akio Toyoda объявить отзывную компанию чуть ли не всех Toyota Land Cruiser Prado из-за возможных отказов тормозной системы в случае изнашивания торомозных колодок.

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7 мая 2018
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