LADA против «корейцев»: пять самых успешных бюджетных авто

Корейцы безжалостно отобрали пальму первенства у LADA Granta, которая с каждым месяцем становится все менее популярной. Даже родственная LADA Vesta и та уже смогла обогнать бывший бестселлер по продажам. Впрочем, по итогам минувшего месяца расстановка моделей в ТОП-5 не поменялась, причем без исключения все они продемонстрировали падение спроса.

– Апрельские продажи демонстрируют отличную динамику, что не может не радовать, комментирует ситуациюдиректор дивизион Юго-Восток ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев. — Одним из стимулирующих факторов, безусловно, стало колебания курса рубля, подстегнувшее к покупке нерешительных клиентов. Кроме того, большое количество новых моделей, вышедших на рынок в апреле, также подогревали покупательский интерес.

Такими темпами можно прогнозировать рост продаж на 12—15% по итогам года. Однако в мае на авторынке традиционное затишье может быть более ощутимым, чем обычно, за счет того, что апрель все же взял на себя часть майских продаж, когда в СМИ прошли новости о возможном росте цен на автомобили и клиенты ринулись в автосалоны.