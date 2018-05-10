LADA против «корейцев»: пять самых успешных бюджетных авто

Лидирующую позицию в рейтинге продаж среди всех представленных на российском рынке легковушек по-прежнему сохраняет KIA Rio. Похоже, отечественному АВТОВАЗу уже никогда не догнать корейскую марку. Или не все так плохо?
Корейцы безжалостно отобрали пальму первенства у LADA Granta, которая с каждым месяцем становится все менее популярной. Даже родственная LADA Vesta и та уже смогла обогнать бывший бестселлер по продажам. Впрочем, по итогам минувшего месяца расстановка моделей в ТОП-5 не поменялась, причем без исключения все они продемонстрировали падение спроса.
– Апрельские продажи демонстрируют отличную динамику, что не может не радовать, комментирует ситуациюдиректор дивизион Юго-Восток ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев. — Одним из стимулирующих факторов, безусловно, стало колебания курса рубля, подстегнувшее к покупке нерешительных клиентов. Кроме того, большое количество новых моделей, вышедших на рынок в апреле, также подогревали покупательский интерес.
Такими темпами можно прогнозировать рост продаж на 12—15% по итогам года. Однако в мае на авторынке традиционное затишье может быть более ощутимым, чем обычно, за счет того, что апрель все же взял на себя часть майских продаж, когда в СМИ прошли новости о возможном росте цен на автомобили и клиенты ринулись в автосалоны.
KIA RIO
Вот она — первая иномарка страны! В апреле модный азиатский седан обаял 8523 россияна. Тогда, как и в первом весеннем месяце, им обзавелись без малого 10 000 человек. Вероятно, вновь слабеющий рубль таки свое дело сделал. Впрочем, корейцы быстро реагируют на любые рыночные волнения, и наверняка скоро придумают какие-нибудь очередные завлекухи, чтобы подтянуть клиентов к покупке по-прежнему самого навороченного в своем сегменте автомобиля.
Понятно, почему наши соотечественники выбирают «Весту» вместо «Гранты». Флагманский седан российского автогиганта стал своего рода прорывом по сравнению с кондовыми железными коробчонками, которые АВТОВАЗ неутомимо клепал несколько десятилетий подряд, Vesta стала образцовым показателем того, как можно перестроить производство. В апреле модель разошлась тиражом в 7786 машин (в март она нашла 9181 владельца). Надо ли говорить о том, что о «Весте» заговорили даже за рубежом? Последний раз в заморских странах глобально интересовались нашими автоподелками только в эпоху СССР.
LADA GRANTA
Пусть и упал спрос на «Гранту» у нашего брата, но дальше почетного третьего места она не откатилась. Если в марте этим автомобилем обзавелись 8381 человек, то в апреле — 7447. Рискнем предположить, что после рестайлинга, который мы вот-вот увидим, LADA Granta вновь рванет вверх. Если, конечно, с обновлением в виде фирменных иксов, придуманных бывшим дизайнером Mercedes и Volvo Стивом Маттином, сильно не подскочит цена.
Когда-то это была самая продаваемая иномарка на российском рынке. Теперь же ей приходится довольствоваться лишь четвертой строчкой «хит-парада». Причем в марте «Солярис» нашел 6883 новых хозяина, а в апреле — на 300 человек меньше. Независимые эксперты уверены, что спрос на корейский седан упал из-за сильно подросшего качества автомобилей LADA, а также не в последнюю очередь «благодаря» появлению на рынке двоюродного и более упакованного KIA Rio нового поколения.
HYUNDAI CRETA
Замыкает пятерку лидеров популярный «кореец», являющийся по совместительству самым востребованным автомобилем на российском рынке в сегменте кроссоверов. Кстати сказать, в отличие от остальных участников ТОП-5, он — по сравнению с прошлым месяцем — потерял всего шестьдесят покупателей. По итогам апреля «Крета» разошлась в количестве 5933 экземпляра, а месяцем ранее — 5994. Практически на старте продаж модель сбросила с пъедестала славы французский Renault Duster, но расслабляться ей не стоит — на пятки наступает отечественная LADA XRAY, не так давно получившая новую и вкусную по цене комплектацию.