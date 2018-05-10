Названы худшие и лучшие подержанные седаны

Один из главных вопросов, которые встают при выборе подержанной машины, насколько она изношена за время предшествующей эксплуатации? В интернете хватает самых противоречивых мифов про «надежных японцев», «добротных немцев», «ломучих французов» и «слабых корейцев». Беда в том, что большинство подобного рода «мнений» либо крайне субъективны, либо опираются на ситуацию 10–15–20-летней давности. Многие автовладельцы где-то на задворках сознания это осознают, но продолжают доверять «коллективному бессознательному».
И когда появляется более-менее репрезентативное исследование на эту тему, к нему стоит, как минимум, прислушаться. Особенно с учетом того, что рынок подержанного транспорта в России на данный момент раза в три больше рынка новых авто. Специалисты CarPrice проанализировали состояние машин, проданных через это сервис в прошлом году. Они утверждают, что состояние каждой из них оценивалось по 500 параметрам. Все собранные данные исследуемого авто систематизировались и модели присваивалось то или иное количество «звездочек» по четырем параметрам: «Кузов», «Салон», «Техническое состояние» и «Сопутствующие факторы».
Все прошедшие экспертизу подержанные седаны были разделены на две большие категории — по цене менее 500 000 рублей и 500 000—1 000 000 рублей. Для сбора данных по категории «до 500 000» было изучено состояние 34 441 авто.
Из этого списка были заранее исключены машины, работавшие ранее в такси или корпоративных парках. Лидером в ТОП-20 подержанных седанов ценой менее полумиллиона рублей стал рестайлинговый Hyundai Solaris первого поколения. Техническое состояние модели часто очень близко к идеальному. Состояние кузова и салона этого «русского корейца» также неплохое, что и позволяет ему набрать в сумме самый высокий балл — 12,5 из 15 возможных.
Совсем немного, всего 0,5 балла, уступил лидеру обладатель второго места — Peugeot 408. На третьем месте — VW Polo пятого поколения, на четвертом — рестайлинговый Renault Fluence и на пятом — Renault Logan второго поколения. Что касается аутсайдера рейтинга, то на 20-м месте оказался тоже Renault Logan, но только первого поколения — возраст таких машин все-таки сказывается.
Среди машин категории «500 000—1 000 000 рублей» оказались как компактные модели, так и достаточно большие подержанные седаны. На первом месте по надежности оказался Volkswagen Jetta шестого поколения, который после нескольких лет эксплуатации имеет отличное техническое состояние и по совокупности факторов набирает высший балл — 13,6 из 15 возможных.
Не сильно отстает от него обладатель второго места — «кореец» KIA Cerato третьего поколения. На третьем — рестайлинговая Audi A4 четвертого поколения (В8), на четвертом — Toyota Corolla 11-го поколения, и на пятом — Mazda3 третьей генерации. Аутсайдером рейтинга надежности подержанных машин стала Audi A6 четвертого поколения.