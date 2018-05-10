Названы худшие и лучшие подержанные седаны

Один из главных вопросов, которые встают при выборе подержанной машины, насколько она изношена за время предшествующей эксплуатации? В интернете хватает самых противоречивых мифов про «надежных японцев», «добротных немцев», «ломучих французов» и «слабых корейцев». Беда в том, что большинство подобного рода «мнений» либо крайне субъективны, либо опираются на ситуацию 10–15–20-летней давности. Многие автовладельцы где-то на задворках сознания это осознают, но продолжают доверять «коллективному бессознательному».

И когда появляется более-менее репрезентативное исследование на эту тему, к нему стоит, как минимум, прислушаться. Особенно с учетом того, что рынок подержанного транспорта в России на данный момент раза в три больше рынка новых авто. Специалисты CarPrice проанализировали состояние машин, проданных через это сервис в прошлом году. Они утверждают, что состояние каждой из них оценивалось по 500 параметрам. Все собранные данные исследуемого авто систематизировались и модели присваивалось то или иное количество «звездочек» по четырем параметрам: «Кузов», «Салон», «Техническое состояние» и «Сопутствующие факторы».