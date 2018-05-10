Почему растут российские продажи китайской Chery

Однако если судить по динамике продаж и не брать в расчет сумасшедшие цифры роста у той же Zotye, объясняемые просто смехотворными продажами за четыре месяца прошлого года, то пальма первенства среди тройки лидеров у Chery. Через дилерскую сеть Chery в России продано на 27% больше новых автомобилей по сравнению с общим объемом продаж Chery за январь-апрель 2017 года (Lifan прибавил только на один процент).

Положительная динамика продаж марки объясняется ростом кредитных продаж на 93%. Драйвером роста послужила программа «Рассрочка на 36 месяцев», продажи по которой составили 52% от общих кредитных продаж по Chery Finance. Поясним, что «Рассрочка на 36 месяцев» предусматривает первоначальный взнос 50% и более от стоимости выбранного автомобиля. Оставшаяся часть стоимости автомобиля выплачивается в течение 36 месяцев равными долями. Предложение распространяется на все новые кроссоверы марки 2016/2017 годов выпуска.

Напомним, что сегодня модельная линейка бренда представлена исключительно автомобилями сегмента SUV — полноразмерным Tiggo 5, среднеразмерным Tiggo 3, компактным Tiggo 2. Локомотивом продаж является кроссовер Tiggo 3, на его долю приходится 59% от всех реализованных автомобилей в апреле этого года.