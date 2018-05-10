Toyota — самая популярная автомобильная марка в мире

Возглавляет глобальный рынок новых легковушек по итогам января-марта компания Toyota — в пользу автомобилей этой японской марки сделали выбор 2 143 136 автомобилистов (+0,4%). На второй строчке с результатом в 1 741 200 реализованные машины (+3,9%) расположился Volkswagen. А замыкает первую тройку Ford — 1 413 694 проданных авто (-7,2%).

На четвертом месте оказалась компания Nissan, передавшая клиентам 1 268 815 новых автомобилей (+0,4%), а на пятом Honda — 1 122 068 машины (+1,1%). В первую десятку по итогам квартала также вошли Hyundai (1 051 202 шт, −0,2%), Chevrolet (962 608 шт., +3,4%), KIA (688 004 шт., +6,4%), Renault (667 750 шт., +4,0%) и Mercedes-Benz (657 579 шт., +5,2%).

Добавим, что в ТОП-50 по результатам января-марта 2018 года попала и отечественная LADA, разместившаяся на последней строчке рейтинга. По данным Focus2move, автомобилями российского автостроителя обзавелись 84 884 человека, что на 29,5% больше, нежели за аналогичный период года минувшего.