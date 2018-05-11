Ford выпустил первый в мире серийный фургон с гибридной установкой

Фото: Ford
Компания Ford приступила к дорожным испытаниям гибридной модификации фургона Transit Custom. Автомобиль оснастили модернизированным электромотором, работающим в паре с литровым бензиновым турбодвигателем семейства EcoBoost.
Виктория Базылева

Гибридные Ford Transit Custom выехали на дороги общего пользования Лондона и Валенсии — автостроитель тестирует «зеленые» машины в реальных условиях. По словам представителей марки, большую часть времени испытатели гоняют автомобили на электрической тяге, поскольку их основная задача — оценить преимущества «зеленого» коммерческого транспорта с нулевыми выбросами вредных веществ.

Проект тестирования гибридных «Транзитов», рассчитанный на двенадцать месяцев, запустили в нынешнем году. Поначалу двадцать фургонов, оснащенных телематической системой для сбора данных об эксплуатационных и экологических показателях, катались по дорогам Лондона. И лишь недавно компания Ford договорилась о проведении испытаний с властями испанского города Валенсия.

В тестах новых Transit Custom PHEV принимают участие корпоративные клиенты Ford — от местных полицейских до курьерских служб и строительных фирм. Уже установлено, что исключительно на электрической тяге автомобили могут проезжать свыше 50 километров. Тем не менее с объявлением официальных технических характеристик американцы не торопятся. Показатели будут опубликованы лишь по завершению всех испытаний, то есть ближе к запуску продаж.

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11 мая 2018
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