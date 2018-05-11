Китайская компания Zotye готовит десять новинок

Китайские СМИ опубликовали фотографию слайда с закрытой презентации, на которой, похоже, обсуждалась стратегия развития марки Zotye на ближайшие годы. Судя по снимку, к 2022 году модельный ряд этого китайского бренда пополнят десять абсолютно новых автомобилей. И первую машину, как ожидается, мы увидим уже в этом году.

Интересно, что модели, представленные на слайде, разбиты на три категории: Classic, Cross и Sporty. С «Классик» более менее все понятно, «Кросс» — это, вероятно, «внедорожные» модификации машин, а «Спорти», как можно догадаться, спортивные. Так, в ближайшие годы свет увидят пять обычных автомобилей — два кроссовера и три минивэна. Минивэны, к слову сказать, пользуются в Китае весьма неплохим спросом.

В следующем году китайцы из Zotye представят публике некий компактный кроссовер или высокий хетчбэк. А к 2021-му они разработают «внедорожный» седан — что-то наподобие отечественной LADA Vesta Cross, которая встала на конвейер ижевского завода в конце апреля. Кроме того, до 2022 дебютируют три купеобразные модели — кроссовер, седан и минивэн с ниспадающей крышей.

Не исключено, что какие-либо из этих моделей доберутся в конечном счете и до России. Ведь на сегодняшний день модельный ряд Zotye в нашей стране крайне ограничен — китайцы продают у нас лишь кроссовер T600 и седан Z300.