Рассекречен интерьер седана Aurus Senat из проекта «Кортеж»

Как ожидается, покупателям предложат три варианта оформления салона — классический черный с декоративными вставками из розового дерева, белый и коричневый. Интерьер в любом случае отделан кожей наппа и альканатарой.

Судя по фотографиям, опубликованным RCI News, автомобиль укомплектован полностью цифровой приборной панелью и крупным экраном мультимедийной системы. Количество физических кнопок, как мы видим, минимально.

Стоит отметить, что машины проекта «Единая модульная платформа» имеют ряд особенностей. К примеру, информационно-развлекательный комплекс лишен функции синхронизации со смартфонами — чтобы исключить вероятность утечки данных. Кроме того, не предусмотрено сенсорное управление мультимедией.

Напомним, что все автомобили серии «Кортеж» оснащаются гибридной силовой установкой, состоящей из 598-сильного 4,4-литрового V8 и электромотора. Пару ей составляет девятиступенчатый «автомат», привод — полный.