Volkswagen представил новую версию Golf GTI TCR

Golf GTI TCR оснащен турбированным двигателем мощностью 290 л. с. в диапазоне от 5000 до 6800 оборотов в минуту. Семиступенчатая коробка передач DSG и блокировка переднего дифференциала входят в стандартное оснащение.

Максимальная скорость автомобиля — 250 км/ч, но ограничитель Vmax может быть деактивирован, что позволяет разгоняться до максимальных 264 км/ч. Таким образом GTI TCR является самым быстрым Golf и самой скоростной моделью Volkswagen на дорогах общего пользования.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», не так давно концерн Volkswagen поделился секретами о будущем Golf 2019 модельного года. Производитель рассказал о микрогибридной модификации новой модели.