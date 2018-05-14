АВТОВАЗ и GM-АВТОВАЗ начали работать

Фото АВТОВАЗ
Как сообщил представитель АВТОВАЗа, тольяттинский завод возобновил производство автомобилей после плановых корпоративных каникул. Запущен также конвейер и на лощадке LADA Ижевск.
Иван Флягин

Корпоративный отпуск сотрудников АВТОВАЗа планировался на период с 3 по 10 мая, а с учетом праздничных дней, возобновление производства было намечено на 14 мая. Это коснулось и автозавода LADA в Ижевске.

GM-АВТОВАЗ отдыхал еще дольше — с 30 апреля по 13 мая включительно. В течение каникул на предприятиях произведены все необходимые ремонтные работы, а также прошла плановая модернизация оборудования.

Напомним, что на днях стало известно, что обновленная LADA Granta, флагманская Vesta и другие модели тольяттинского автогиганта обзаведутся комплектующими из Узбекистана.

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14 мая 2018
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