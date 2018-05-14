Чей лимузин лучше: «Кортеж» Путина или «Зверь» Трампа

Американские эксперты сравнили роскошный автомобиль Дональда Трампа с новым лимузином Владимира Путина. Примечательно, что за океаном признали русскую машину более навороченной, и уже готовят ответ. Компании General Motors придется попотеть.
На свою инаугурацию 7 мая Президент России приехал на породистом «немце» — удлиненном Mercedes-Benz S600 Pullman, а уже в Кремле пересел в лимузин вроде бы российской разработки под названием «Кортеж». Вроде бы, потому что в НАМИ взяли и «скопипастили» готовые идеи у грандов мирового автопрома, разбавив их скромной самобытностью, выраженной в том числе зазорами и некачественной подгонке материалов отделки. Наверняка внимательные автолюбители заметили внешнее сходство зарегистрированного в Роспатенте транспортного средства, как Aurus, с моделями Bentley и Rolls-Royce, а его интерьер с Mercedes-Benz.
Впрочем, и начинку отечественной не назвать — могучий V12 мощностью свыше 800 сил предоставлен мастерами из Porsche, а электроника и ряд систем безопасности — специалистами Bosch. Вот вам и исконно русский автомобиль с номерными знаками-двойниками, зарегистрированными на ржавую «Волгу» 1998 года выпуска.
Причем совершенно не факт, что Владимир Путин проехался на товарной машине. Не исключено, что по Кремлю гарант Конституции передвигался на предсерийном прототипе. Иначе как объяснить, что по перекрытой Рублевке Президент ехал на «Мерседесе», а не на «Аурусе»? Наши инженеры, видимо, побоялись, что авто первого лица попросту не докатится до Красной площади. А значит рискнем предположить, что машина так или иначе еще не «допилена».
Впрочем, это не отбирает права у американских экспертов называть ее куда более навороченной, нежели лимузин Дональда Трампа. По версии журнала Newsweek, автомобиль Президента США проигрывает по динамическим характеристикам — под капотом Cadillac, получившего угрожающее название «Зверь», установлен скромный V8. Более того: он тяжелее путинского седана на полторы тонны. С другой стороны, в авто Трампа больше брони. Хотя по оснащению — уверены за океаном — лимузин проекта «Кортеж» сильно превосходит американский.
Однако, как сообщает телеканал Fox News, новый «трампмобиль», который появится уже летом, заткнет за пояс машину российского лидера. Для реализации проекта инвестировано свыше 15 000 000 бюджетных долларов — General Motors обещает выпустить революционный с точки зрения оснащения и защиты автомобиль. Тут найдется и газовая пушка, и система пожаротушения, и резервуар для хранения крови, совпадающей с президентской по группе и резус-фактору.
В основу седана ляжет флагманский Cadillac CT6 с девятью тоннами брони, мощнейшим мотором, скорострельной коробкой передач и подвеской, умеющей менять клиренс в зависимости от дорожных условий. Подробные характеристики по понятным причинам держатся в секрете.
Ну а Путин, как ездил, так в ближайшее время и будет ездить на проверенном годами «Пульмане», а не шоу-каре Aurus. Уж когда там государев автомобиль домучают, и он пройдет все испытания, став действительно надежным и безопасным транспортным средством для разъездов Президента по стране — большой вопрос. Пока же чудо-изделие семейства «Кортеж» — не более, чем объект для показухи.