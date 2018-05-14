Чей лимузин лучше: «Кортеж» Путина или «Зверь» Трампа

На свою инаугурацию 7 мая Президент России приехал на породистом «немце» — удлиненном Mercedes-Benz S600 Pullman, а уже в Кремле пересел в лимузин вроде бы российской разработки под названием «Кортеж». Вроде бы, потому что в НАМИ взяли и «скопипастили» готовые идеи у грандов мирового автопрома, разбавив их скромной самобытностью, выраженной в том числе зазорами и некачественной подгонке материалов отделки. Наверняка внимательные автолюбители заметили внешнее сходство зарегистрированного в Роспатенте транспортного средства, как Aurus, с моделями Bentley и Rolls-Royce, а его интерьер с Mercedes-Benz.

Впрочем, и начинку отечественной не назвать — могучий V12 мощностью свыше 800 сил предоставлен мастерами из Porsche, а электроника и ряд систем безопасности — специалистами Bosch. Вот вам и исконно русский автомобиль с номерными знаками-двойниками, зарегистрированными на ржавую «Волгу» 1998 года выпуска.