Citroёn выпустит конкурента BMW 5-й серии и Audi A6

Как сообщает издание Auto Express, ссылающееся на собственные источники, автомобиль получит название DS 8, а его главными конкурентами на рынке станут BMW 5-й серии и Audi A6. Ожидается, что экстерьер французской «восьмерки» будет перекликаться с обликом шоу-кара Citroёn Numero 9, показанного в 2012 году. Кроме того, некоторые решения дизайнеры позаимствуют у кроссовера DS 7 Crossback.

Новый DS 8 построят на модульной платформе EMP2, которая широко используется на моделях Peugeot и Citroёn. В его моторную гамму войдут бензиновые двигатели семейства PureTech и дизельные агрегаты BlueHDi. А учитывая тот факт, что в наши дни практически все автостроители зациклены на «зеленых» транспортных средствах, можно ожидать и появления гибридной модификации.

Прочих подробностей будущего флагмана DS на сегодняшний день нет. По предварительным данным, машина увидит свет через два года, хотя официально представители французской марки эту информацию пока не подтверждают. Говорить о том, придет ли новинка в Россию, также слишком рано.