Названа дата начала продаж «внедорожной» LADA Vesta Cross

Фото: АВТОВАЗ
Приподнятый седан LADA Vesta Cross готовится к продаже — как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, заказы на новинку дилеры начнут принимать 7 июня. Чем будет привлекать покупателей свежеиспеченная модель?
Вячеслав Василенко

Помимо фирменных шильдиков Cross, автомобиль может похвастать целой россыпью доработок, в том числе и конструктивных. Во-первых, псевдовнедорожная «Веста» получила иного дизайна бамперы и новые, 17-дюймовые колесные диски из легкого сплава, доставшиеся ей в наследство от универсальной версии SW Cross.

Во-вторых, седан получил расширенные колесные арки и оригинальные молдинги. Но главное, чем козырнет новинка, так это внушительным дорожным просветом, составляющим 203 мм. Сегодня — на минуточку! — подобный клиренс не может стать гордостью даже многих современных кроссоверов.

Фото: лада.онлайн

К тому же, из универсала повышенной проходимости в авто перекочевала перенастроенная подвеска с более жесткими амортизаторами. А это значит, что «Веста» в кузове седан отныне будет азартно рулиться, смело вваливаться в повороты и без дискомфортно для седоков преодолевать неровности.

Что до силовых агрегатов, то тут без сенсаций: на выбор потребителя, как и прежде — бензиновые движки объемом 1,6 и 1,8 л. Коробки передач — уже знакомые нам механическая «пятиступка» и пятискоростной «робот» с одним сцеплением. Последний явно требует привыкания и понравится далеко не каждому.

О полном приводе речи не идет. Зато цветовая гамма LADA Vesta с приставкой Cross получила целых десять модных расцветок. В частности, обжигающий ярко-красный металлик и эффектный золотисто-синий «хамелеон».

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14 мая 2018
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