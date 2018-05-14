Названа дата начала продаж «внедорожной» LADA Vesta Cross

Приподнятый седан LADA Vesta Cross готовится к продаже — как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, заказы на новинку дилеры начнут принимать 7 июня. Чем будет привлекать покупателей свежеиспеченная модель?
Помимо фирменных шильдиков Cross, автомобиль может похвастать целой россыпью доработок, в том числе и конструктивных. Во-первых, псевдовнедорожная «Веста» получила иного дизайна бамперы и новые, 17-дюймовые колесные диски из легкого сплава, доставшиеся ей в наследство от универсальной версии SW Cross.
Во-вторых, седан получил расширенные колесные арки и оригинальные молдинги. Но главное, чем козырнет новинка, так это внушительным дорожным просветом, составляющим 203 мм. Сегодня — на минуточку! — подобный клиренс не может стать гордостью даже многих современных кроссоверов.
К тому же, из универсала повышенной проходимости в авто перекочевала перенастроенная подвеска с более жесткими амортизаторами. А это значит, что «Веста» в кузове седан отныне будет азартно рулиться, смело вваливаться в повороты и без дискомфортно для седоков преодолевать неровности.
Что до силовых агрегатов, то тут без сенсаций: на выбор потребителя, как и прежде — бензиновые движки объемом 1,6 и 1,8 л. Коробки передач — уже знакомые нам механическая «пятиступка» и пятискоростной «робот» с одним сцеплением. Последний явно требует привыкания и понравится далеко не каждому.
О полном приводе речи не идет. Зато цветовая гамма LADA Vesta с приставкой Cross получила целых десять модных расцветок. В частности, обжигающий ярко-красный металлик и эффектный золотисто-синий «хамелеон».