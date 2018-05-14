Названа дата начала продаж «внедорожной» LADA Vesta Cross

К тому же, из универсала повышенной проходимости в авто перекочевала перенастроенная подвеска с более жесткими амортизаторами. А это значит, что «Веста» в кузове седан отныне будет азартно рулиться, смело вваливаться в повороты и без дискомфортно для седоков преодолевать неровности.

Что до силовых агрегатов, то тут без сенсаций: на выбор потребителя, как и прежде — бензиновые движки объемом 1,6 и 1,8 л. Коробки передач — уже знакомые нам механическая «пятиступка» и пятискоростной «робот» с одним сцеплением. Последний явно требует привыкания и понравится далеко не каждому.

О полном приводе речи не идет. Зато цветовая гамма LADA Vesta с приставкой Cross получила целых десять модных расцветок. В частности, обжигающий ярко-красный металлик и эффектный золотисто-синий «хамелеон».