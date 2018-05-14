Россияне пересаживаются на подержанные автомобили класса люкс

Пока продажи новых люксовых автомобилей в России падают, вторичный рынок мало-помалу растет. По результатам первого квартала в нашей стране было реализовано 368 роскошных машин с пробегом — на 13% больше, нежели в январе-марте 2017-го, когда дилеры «пристроили» 327 авто.

У тех, кто присматривает себе подержанный «лакшери» автомобиль, наибольшим спросом пользуются модели Bentley. По данным агентства «Автостат», за первые три месяца машины этой британской марки разошлись тиражом в 131 единицу. На «Бентли» приходится 36% от общего объема рынка.

На второй строчке с долей в 32% располагается Mercedes-Maybach — в пользу роскошного S-класса сделали выбор 118 покупателей. К слову сказать, среди новых люксовых машин эта модель является самой востребованной. Замыкает же лидерскую тройку Maserati — 52 проданных автомобиля с пробегом в первом квартале 2018 года.

Добавим, что в январе-марте новых владельцев также нашли 42 подержанных Rolls-Royce, 11 Lamborghini, 8 Ferrari и 6 Aston Martin. Свыше 60% люксовых авто с пробегом — а именно 213 единиц — «прописались» в Москве и Подмосковье.