Brabus выпустил заряженную версию Mercedes-Benz X-Class

Пикап получил новую решетку радиатора с логотипом Brabus, светодиодные ходовые огни, хромированные насадки на выхлопные трубы, а также оригинальные 20-дюймовые колесные диски. В салоне появились алюминиевые накладки на педали и пороги.

190-сильному 2,3-литровому турбодизелю, которым оснащается Mercedes-Benz X-Class, специалисты из Brabus добавили 21 л. с. и 60 Нм, в результате чего он выдает 211 л. с. и 510 Нм.