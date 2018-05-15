Brabus выпустил заряженную версию Mercedes-Benz X-Class

Пикап получил новую решетку радиатора с логотипом Brabus, светодиодные ходовые огни, хромированные насадки на выхлопные трубы, а также оригинальные 20-дюймовые колесные диски. В салоне появились алюминиевые накладки на педали и пороги.
190-сильному 2,3-литровому турбодизелю, которым оснащается Mercedes-Benz X-Class, специалисты из Brabus добавили 21 л. с. и 60 Нм, в результате чего он выдает 211 л. с. и 510 Нм.
Разгон до сотни теперь занимает всего 11,5 секунд. Кроме того, представители Brabus обещали, что доработают также версию X 350d, которая будет более мощной.
Напомним, что на днях немецкий производитель сообщил российские цены на седан Mercedes-Benz CLS 350, который позаимствовал новый мотор у Е-класса. На нашем рынке эта версия доступна только с полным приводом.