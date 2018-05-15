Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» прекратили свое действие

Дабы поддержать отечественный автопром, в июле 2017 года правительство запустило несколько адресных программ льготного автокредитования, в том числе «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Десятипроцентную скидку раздавали тем, кто приобретал машину впервые, а также семьям, воспитывающие не менее двух несовершеннолетних детей.

И если в прошлом году программы продержались всего два-три месяца, то в этот раз бюджета хватило почти на полгода. По данным РИА «Новости», с января по апрель по «Первому автомобилю» и «Семейному автомобилю» дилеры реализовали 85 940 машин. И это при том, что изначально планировались субсидировать не более 80 600 сделок.

Будут ли работать программы льготного автокредитования в следующем году, пока неясно. Об этом станет известно лишь ближе к осени — по крайней мере в прошлый раз о продлении «Первого автомобиля» и «Семейного автомобиля» на 2018 год объявили в октябре.