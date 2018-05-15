Участники Олимпийских игр будут ездить на водородных авто

Фото: Геннадий Черкасов
Китайская компания Foton предоставит водородные автобусы для обслуживания Зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Речь идет о 49 моделях AUV BJ6105 третьего поколения вместительностью до 35 человек.
Мирон Горин

Китайцы похвастались выигранным тендером на перевозку олимпийцев в своих «зеленых» автобусах. Одна такая машина оснащена четырьмя баллонами объемом по 140 литров каждый, батареей емкостью 45 кВт/ч и 30-киловаттными электромоторами.

Запас хода «фотоновского» буса составляет 300 км при пиковой скорости 100 км/ч. Надо признать, показатели весьма неплохие.

Кстати сказать, уже более 100 подобных автобусов нашли своих владельцев, а в будущем компания обещает улучшить их характеристики с прицелом завоевать лидерство на мировой арене в сегменте коммерческого транспорта на водородных топливных элементах.

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15 мая 2018
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