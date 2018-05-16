Каждый второй автомобиль Mitsubishi продается в России в кредит

– Мы гордимся тем фактом, что системы Банка достаточно модифицированы для того, чтобы выдерживать возросшую нагрузку. Для нас важно быть надежным партнером по кредитованию как для партнеров — дилерских центров, так и для клиентов, — сказал председатель правления АО МС Банк Рус Саваии Норихиро.

По итогам минувшего месяца доля кредитных автомобилей Mitsubishi составила 55% от общего объема продаж автостроителя — к финансовым программам банка обратились 1543 покупателя. Большая часть из них — а именно 60% — воспользовались десятипроцентными скидками по «Первому автомобилю» и «Семейному автомобилю».

Добавим, что в мае АО МС Банк Рус предлагает потребителям особые условия на покупку новейшего кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross. Автомобиль можно приобрести в кредит на срок до пяти лет под 6,9% годовых.