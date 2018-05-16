Компанию Subaru обвиняют в обмане потребителей

В 2015 году американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) обличило концерн Volkswagen в преднамеренном занижении данных о количестве вредных выбросов с помощью специального программного обеспечения. В «дизельгейте» были замешаны и другие крупные автостроители — Mercedes-Benz, FIAT Chrysler Automobile (FCA), BMW, Nissan. Теперь же к числу мошенников причислили и компанию Subaru.

Японским властям стало известно о том, что «Субару» систематически фальсифицировала сведения о вредных выбросах и расходе топлива по распоряжению главы отдела тестирования новых автомобилей. Вышестоящее руководство при этом якобы не знало о том, что происходит в компании. По данным агентства Kyodo, автостроитель занижал показатели моделей Forester и Toyota 86, которые собираются на заводе Subaru в городе Ота (префектура Гумма).

В штаб-квартире автопроизводителя в настоящее время проходят обыски, в ходе которых Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии опрашивает руководителей компании. В дальнейшем проверки пройдут и на предприятии Subaru в городе Ота.