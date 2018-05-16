Названы российские регионы, в которых не любят машины LADA

Фото: www.kufar.by
По итогам первого квартала российские продажи LADA достигли 79 114 единиц — в сравнении с аналогичным периодом 2017-го показатель увеличился на 29%. Наши сограждане любят «Ладу» — на долю отечественной марки приходится 20,1% от общего объема рынка. Причем наибольшим спросом тольяттинские машины пользуются в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Калмыкии.
Виктория Базылева

Среди тех жителей Дагестана, что подыскивали себе новое транспортное средство в январе-марте, 60% остановили свой выбор на LADA. В Кабардино-Балкарии на машины Волжского автозавода в то же время пришлось 52,7%, в Калмыкии — 51,8%. То есть в каждом из этих трех регионов свеженькие «Лады» разлетались куда быстрее, чем все остальные легковушки вместе взятые.

Еще в нескольких российских субъектах доля LADA составила от 40% до 50% от всех продаж новых автомобилей. Речь идет о Северной Осетии (49,7%), Карачаево-Черкессии (48,9%), Удмуртии (44,9%), Чувашии (43,7%), Кировской области (42,1%), Ингушетии (41,9%) и, собственно, Самарской области — родины автостроителя (40%).

ТОП-5 регионов, в которых тольяттинские авто, напротив, не жалуют, открывает Сахалинская область. Там рыночная доля отечественного производителя не дотягивает даже до 2% — лишь 1,8%, сообщает агентство «Автостат». Следом идут Приморский край (4,4%), Камчатский край и Ненецкий автономный округ (по 4,8%), Москва (5,1%) и Калининградская область (6,2%).

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16 мая 2018
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