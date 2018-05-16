Преемник внедорожника Lexus LX получит название LQ

На моторшоу в Детройте, принимавшем посетителей в январе нынешнего года, Lexus показал шоу-кар LF-1 Limitless — предвестника совершенно новой модели, которая должна прийти на смену нынешнему LX. В начале мая японцы запатентовали в США название «LQ». Скорее всего, именно так они обозначат будущий серийный внедорожник, информации о котором на сегодняшний день нет.

Как известно, в настоящее время Lexus использует наименования из двух букв. Если название начинается с «L», значит перед нами флагман. Второй символ в свою очередь указывает на тип кузова: S — седан, C — купе, X — кроссовер или внедорожник. К примеру, самая дорогая четырехдверка носит обозначение LS, а «вездеход» — LX. Буква «Q» же сегодня японцами не применяется.

Никаких даже ориентировочных сроков премьеры новинки представители Lexus пока не называют. Но по данным AutoGuide, новый Lexus LQ — или как его в итоге назовут — может дебютировать на Токийском автосалоне в 2019 году.