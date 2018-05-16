В Нижнем Новгороде прекратили производство Volkswagen Jetta

В январе нынешнего года на Детройтском моторшоу Volkswagen презентовал новую генерацию седана Jetta. Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в российском офисе марки, в автосалоны дилеров новинка поступит уже в следующем году. Поэтому логично, что производство машин текущего поколения на нижегородском заводе «Группы ГАЗ» заблаговременно завершилось.

По данным «Ведомостей», первое время новая «Джетта» будет импортироваться в Россию из-за границы. Откуда именно — из Китая или из Мексики — пока неизвестно. Со временем модель локализуют, правда, никаких конкретных сроков представили марки не раскрывают.

Volkswagen Jetta последнего поколения в сравнении с предшественником вырос в размерах, посвежел и обзавелся новыми опциями. О том, какие моторы будут устанавливаться на седан, ориентированный на российский рынок, о комплектациях и ценах представители компании расскажут ближе к старту продаж.

Напомним, на сегодняшний день «Джетта» продается у нас в трех модификациях с 110-, 125- и 150-сильными двигателями по цене от 1 029 000 рублей.